Hoe goed heb jij het nieuws in 2016 in de gaten gehouden? Doe de Omroep West-nieuwsquiz!

Redder André neemt afscheid met een dikke knuffel. (Foto: Regio15)

REGIO - Heb jij het nieuws in 2016 op de voet gevolgd? Weet jij nog wanneer grote delen van onze regio blank stond door hoosbuien? En in welke plaats trouwden Eddy en Sabine tussen de schappen in de Albert Heijn? Doe de Omroep West-nieuwsquiz van 2016!





Door: Redactie Correctie melden