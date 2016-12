IN BEELD: De mooiste ingezonden weerfoto's van 2016

REGIO - Ook dit jaar heeft onze weerman Huub Mizee duizenden prachtige weerfoto's ontvangen uit onze regio. Omroep West heeft een selectie gemaakt van de mooiste ingezonden weerfoto's van 2016.

Huub Mizee blikt terug op een 'bijzonder en opmerkelijk weer in het afgelopen jaar'. 'In onze regio is het vaak warm geweest, maar we hebben toch ook een aantal flink koudere periodes gehad', aldus Mizee. Vooral juni en september waren zeer uitzonderlijke maanden. Lees hier het weerjaaroverzicht van 2016