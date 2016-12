VIDEO: NS-topman over de kop aan molen in Hazerswoude-Rijndijk

Van Boxtel aan de molen (Screenshot video NS)

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Om de overstap van de Nederlandse Spoorwegen naar volledig duurzame energie te promoten, heeft NS-topman Roger van Boxtel zich laten vastbinden aan een wiek van een molen in Hazerswoude-Rijndijk. Maar was het Van Boxtel zelf die zich in het promotiefilmpje rond liet draaien of was het een stuntman?





De treinen van de NS rijden vanaf 1 januari volledig op windenergie. Om dat onder de aandacht te brengen, heeft de vervoerder een speciale videoboodschap opgenomen voor treinreizigers. Van Boxtel vertelt in het filmpje dat 'één uur ronddraaien van een windmolen u van Utrecht naar Groningen brengt'.



Ondersteboven



Vervolgens is te zien hoe de topman zich laat vastsnoeren aan de molen en ondersteboven aan een van de wieken hangt. Ondertussen passeert een trein. 'Reizen op de wind. Ik ben er ondersteboven van', sluit Van Boxtel af.





Beide, zegt een woordvoerder van de NS. 'Hij heeft een rondje zelf gedraaid, maar omdat de opnames voor een commercial erg lang duren, is er ook een stuntman ingezet.' Het filmpje is opgenomen bij de bijna 300 jaar oude Rijnenburgermolen - een Rijksmonument - in Hazerswoude-Rijndijk.

