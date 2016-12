Strijd op het Scheveningse strand: wie bouwt de hoogste vuurstapel?

Opbouw van het Duindorpse vreugdevuur (Foto: Bas de Mos)

DEN HAAG - De grote vreugdevuurwedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen is weer begonnen. Beide teams zijn vanaf maandagavond 22.00 uur 24 uur per dag in touw om zoveel mogelijk pallets op te stapelen. Er is wel een restrictie, de stapel mag maar maximaal 35 meter hoog worden. Vanwege de veiligheid van het publiek.





Team Scheveningen is extra gemotiveerd. Vorig jaar ging de overwinning naar Duindorp, die gingen net nog een paar uur langer door en bouwden daardoor het hoogste vreugdevuur.





Live in de gaten houden



Je kunt de werkzaamheden live in de gaten houden.



Team Scheveningen bestaat uit zo'n 250 man, die in ploegendiensten bouwen aan de vuurstapel. Er zijn vrachtwagenchauffeurs die de pallets aanleveren, heftruckchauffeurs en natuurlijk stapelaars. 'Ik ga gewoon drie nachten door. Net zo lang totdat wij de hoogste stapel hebben', zegt een van de Scheveningse vrijwilligers.