DEN HAAG - Als het aan staatssecretaris Dekker (VVD) van Onderwijs ligt, komt er geen islamitische basisschool in het Westland. Volgens Dekker schat de Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre het verwachte aantal leerlingen in het schoolplan te hoog in.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de gemeenteraad. Yunus Emre is sinds 1989 actief in Den Haag, waar de stichting momenteel meerdere locaties heeft. Yunus Emre diende in het voorjaar bij de gemeente een aanvraag in om in 2017 een school te beginnen in het Westland Het voorstel voor een nieuwe school moet voldoen aan voorwaarden , zoals een verwacht aantal leerlingen. Zo dient een nieuwe school binnen vijf jaar minimaal 257 leerlingen te hebben. Het bestuur van Yunus Emre dacht met de school zo'n vijfhonderd leerlingen uit de omgeving aan te kunnen trekken.Eerder meldde Yunus Emre dat er ongeveer 110 gezinnen - goed voor zo'n 250 tot 300 leerlingen - interesse hebben getoond in de school. Maar die aantallen acht Dekker 'onvoldoende bewezen', aldus de staatssecretaris in zijn brief.In juli zag een krappe meerderheid van de gemeenteraad geen bezwaren tegen de komst van een islamtische school in het Westland. Wel was er felle tegenstand tegen de school van onder meer LPF Westland en Westland Verstandig.