Fietser zwaargewond na aanrijding in Theresiastraat in Den Haag

De hulpdiensten aan het werk in de Theresiastraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de Theresiastraat in Den Haag. Volgens de eerste berichten zou de fietser tegen een openslaande autodeur zijn gebotst. Onder motorbegeleiding is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.





De verkeersongevallendienst zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.



Over de identiteit of de ernst van de verwondingen bij het slachtoffer is niets bekend. Er is ook een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk gevlogen. De Theresiastraat wa enige tijd afgesloten voor alle verkeer.

