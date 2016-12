'Ernstige tekortkomingen' bij artsenpraktijk Katwijk

KATWIJK - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde in Katwijk op de vingers getikt. Volgens de inspectie zijn er 'ernstige tekortkomingen' in de zorg die een risico vormen voor de patiëntveiligheid. De zorgaanbieder moet die problemen binnen twee maanden oplossen, aldus de IGZ dinsdag.

Tot die tijd mogen in de praktijk geen injecties worden gegeven en mag de zorgaanbieder geen radiologische onderzoeken met röntgenstralen uitvoeren. Volgens de IGZ zijn dossiers van patiënten niet in orde en bestaat er infectiegevaar voor de patiënt.De IGZ : 'De inspecteurs vonden bijvoorbeeld spuiten, naalden en infuusslangen die over de uiterste houdbaarheidsdatum waren. Ook het bewaren van steriele materialen gebeurde niet altijd op de juiste manier. Daardoor was niet zeker of de materialen nog steriel waren. In de behandelruimte was het niet mogelijk op een goede manier de handen te wassen.'In de praktijk worden patiënten behandeld voor pijnklachten van de rug en gewrichten, onder andere met injecties met een ontstekingsremmend middel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting en echografie.