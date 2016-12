Actie '#1cmbroodbeleg' groot succes: bakken vol met beleg naar Leidse Voedselbank

LEIDEN - De Leidse wijkagent Eric van Dommelen heeft dit jaar weer veel gezinnen blij gemaakt in Leiden. Hij zamelde voor kinderen van de Voedselbank beleg in voor op de boterham tijdens de kerstdagen. Op het bureau aan de Vijf Meilaan in Leiden had Van Dommelen een oude cel tot zijn beschikking om de spullen op te slaan. Het is de derde keer dat hij spullen inzamelde voor de kinderen van de Voedselbank.

Begin november verstuurde Van Dommelen de eerste tweets met de hastag #1cmbroodbeleg.De eerste weken was het rustig maar daarna ging het hard', zegt Van Dommelen. Mensen kwamen met karren vol het politiebureau binnengewandeld. Er waren zelfs mensen uit Leeuwarden die mijn #1cmbroodbeleg hadden meegekregen. Die stuurden een tegoedbon van de supermarkt op zodat ik broodbeleg voor de kinderen kon halen.'De wijkagent van Leiden-Zuid had als doel om 400 potten pindakaas, 400 pakken hagelslag, 400 potten chocoladepasta en 400 pakken vruchtenhagel op te halen. Dit omdat er ongeveer 480 huishoudens een pakket ophalen bij de voedselbank in Leiden, waarvan 400 gezinnen zijn met kinderen. Daarnaast wilde de wijkagent de kinderen graag een rugzakje kunnen geven. Dit doel heeft hij ruim gehaald. Van Dommelen haalde maar liefst 678 pakken vruchtenhagel, 648 pakken hagelslag, 734 potten pindakaas en 400 potten chocopasta op.'Maar dat is niet het enige! We hebben ook nog 130 potten appelstroop, vlokken, ontbijtkoek, honing, soep en nog veel meer opgehaald! De Voedselbank heeft tussendoor drie keer de oude cel moeten leeghalen omdat het niet meer paste', zegt hij. Verder zijn ook 1455 schoolrugzakjes ingezameld.De Leidse wijkagent kreeg naast steun ook veel kritiek over zich heen. Van Dommelen: 'Vooral via sociale media heb ik veel negatieve berichten ontvangen. Mensen die zeiden dat het mijn taak niet was om dit te doen en dat ik beter boeven kon gaan vangen. Het klopt dat het mijn taak niet is, daar hebben mensen gelijk in. Maar ik zie armoede in mijn wijk. Ik weet dat er veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan. Ik zie dat kinderen niet te eten hebben. Op deze manier probeer ik wat te regelen met hulp van anderen.'