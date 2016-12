Ruim 400 vrijwilligers met oud en nieuw de straat op in de Schilderswijk

DEN HAAG - Komende jaarwisseling gaan er ruim 400 vrijwilligers de straat op in de Haagse Schilderswijk en Transvaal. De politie werkt al jaren samen met wijkbewoners om oudjaarsnacht rustig te laten verlopen. De aanpak werkt, maar er is ook kritiek.

'We moeten begrijpen dat de politie niet overal oren en ogen heeft. Wij vinden dat de jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun buurt,' zegt jongerenwerker in Transvaal Noaman Mehr. Hij gaat met een groep van 30 jongeren de straat op om een oogje in het zeil te houden. 'We vieren feest en we koken lekker eten, maar we lopen ook een rondje door de wijk.'Buurtvader Mammar El Jabli zit al een jaar of acht niet meer op de bank met de jaarwisseling. 'We spreken mensen aan, leggen uit wat wel en niet mag, dat werkt goed.' Ook Appie El Massqoudi houdt een oogje in het zeil in de buurt van de Haagse Markt. 'Ik sta zelf ook op de markt en op 2 januari moeten wij gewoon weer aan het werk. Het is een taak van de politie om op onze spullen te letten, maar het is ook onze taak om te laten zien dat ze van de markt en van onze spullen af moeten blijven.'De vrijwilligers krijgen instructies op politiebureau De Heemstraat. Bureauchef René Ravesteijn is trots: '15 organisaties uit de wijk, twee vierkante kilometer, mensen die op oudjaarsavond de straat op gaan. Zeg mij een wijk in Nederland waar dat zo is, daar zijn wij retetrots op.'Wijkagent Marius legt de vrijwilligers uit dat de lat hoog ligt: 'Het is de laatste jaarwisseling voor Van Aartsen als burgemeester. En ik denk dat het vreselijk mooi zou zijn als wij de teller op nul houden. Geen enkele autobrand, dat is mijn doelstelling.' Bureauchef Ravesteijn moet erom lachen: 'We komen van 175. Vorig jaar waren het er zeven, je moet ook ene beetje een prikkel geven.'Maar er is ook kritiek. Een aantal partijen in de gemeenteraad wil af van de samenwerking met de vrijwilligers van de omstreden Haagse As Soennah moskee. Ravesteijn is er duidelijk over: 'Iedereen die mee wil doen, omarmen wij. Als ze hun bijdrage willen leveren aan een leefbare en veilige samenleving zullen wij dat altijd omarmen.'Ook burgemeester Van Aartsen staat vierkant achter de samenwerking : 'Ieder doet gewoon zijn burgerplicht. En we kunnen toch niet zeggen, jij wel en jij niet, omdat je een ander geloof hebt.' De meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt de samenwerking met de omstreden moskee.