Jaaroverzicht: bekersprookje van VVSB: 'Ongelooflijk wat er allemaal is gebeurd'

De supporters van VVSB vieren feest (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB schreef dit seizoen voetbalgeschiedenis. De club uit Noordwijkerhout was het eerste amateurelftal sinds 1975 dat het lukte om de laatste vier te halen in een KNVB-bekertoernooi. In een bewogen wedstrijd versloeg de club in de kwartfinales FC Den Bosch.





Daarna wachtte FC Utrecht. De Domstedelingen bleken toch een maatje te groot, VVSB verloor met 3-0. Nu de storm is gaan liggen blikken trainer Wilfred van Leeuwen en speler Maikey Parami terug in aflevering één van het Jaaroverzicht van Omroep West.Aflevering één van het Jaaroverzicht van Omroep West wordt dinsdag om 17.44 uur uitgezonden op TV West en daarna om het uur herhaald. Terugkijken kan hier.

