Betrapte inbreker Nieuwerkerk aan den IJssel op de vlucht

Foto: Politie.nl

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een inbreker is dinsdagmiddag in Nieuwerkerk aan den IJssel op heterdaad betrapt toen hij probeerde een woning aan de Mendelssohnstraat binnen te komen. Volgens de politie is hij daarna op de vlucht geslagen.





De politie is met verschillende eenheden en een politiehelikopter op zoek naar de inbreker. Het gaat om een man met kort donker krulhaar, tussen de 1.60 en 1.65 meter lang, donker gekleed. Hij draagt een legergroen petje.

Door: Redactie Correctie melden