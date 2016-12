Weer geen vogelgriep bij De Wit, maar weer is hij zijn kippen kwijt

HAZERSWOUDE-DORP - Voor de tweede keer in twee jaar tijd is het mestkuikenbedrijf van Gijs de Wit geruimd zonder dat zijn kippen besmet waren. Omdat er in een straal van een kilometer vogelgriep is opgedoken, moesten er preventieve maatregelen genomen worden. In 2014 gebeurde dit ook, net als toen is er nu geen sprake van besmette kippen.

'Het virus is zo vreselijk agressief en gaat met een rotgang de stallen door. Dat risico vinden wij te groot', legt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit aan mediapartner Studio Alphen. 'Daarom hebben we ooit de regel ingesteld om alle pluimveedieren binnen een straat van één kilometer dood te maken als vogelgriep is geconstateerd. Daarbuiten onderzoeken we wel.'Een beetje sneu is het wel. Op Tweede Kerstdag zijn de 30.000 kippen vergast. 'De eigenaar krijgt een bedrag per geruimd dier, maar de gevolgschade zoals het uitblijven van inkomsten is bedrijfsrisicio', aldus de NVWA.Bij het buurbedrijf, waar wél vogelgriep is geconstateerd, zijn de kippen zondag geruimd. Of het hier om de besmettelijke H5N8-variant gaat moet nog blijken. Ook wordt later vandaag bekend of een boerderij die net buiten de kilometergrens valt, besmet is geraakt. Als dit niet het geval is, mag deze zijn pluimvee houden.