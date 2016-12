Hagenaar start inzamelingsactie voor zieke straatmuzikant Chuck

Foto: Alexander Spoor (Facebook)

DEN HAAG - Chuck Deely en zijn gitaar zijn in weer en wind op de Grote Marktstraat in Den Haag te vinden. De straatmuzikant zet zijn muzikale talent in om wat te verdienen maar deze feestdagen heeft hij last van griep. Om hem een hart onder de riem te steken bedacht Alexander Spoor een inzamelingsactie voor Chuck. De actie heeft al ruim 700 euro opgehaald.





'Chuck heeft geld nodig en ik wil het graag aan hem geven, maar in m'n eentje kom ik niet heel ver. Vandaar dit bericht waarin ik jullie wil vragen om, mits je het kan missen, een paar euro bij te dragen aan Chuck's kerstcadeau', laat Alexander Spoor via Facebook weten.Mensen kunnen via een link 1 2 of 5 euro overmaken voor de straatmuzikant. En dat gaat als een speer. Er zijn al tientallen donaties binnen en de teller staat al op ruim 700 euro. De actie loopt nog tot 29 december dan zal Alexander de envelop met geld aan Chuck geven.

