Zeven moorden in de regio dit jaar: een overzicht

DEN HAAG - Zeven mensen zijn dit jaar met geweld om het leven gebracht. Dat is er één minder dan vorig jaar. Opvallend is dat in twee gevallen de dader ook zichzelf van het leven beroofde.

In januari werd de 39-jarige Amira in Loosduinen neergeschoten door haar man, die vervolgens zichzelf doodschoot. Twee kinderen bleven alleen achter. En vorige maand nog werd de 87-jarige vrouw Piebenga om het leven gebracht door haar zoon, die daarna van haar flat sprong.'Het is vervelend dat je dan geen verdachte meer kunt aanhouden en verhoren', zegt politiewoordvoerder Cor Spruijt. 'Een verdachte kan uitleggen waarom hij of zij het heeft gedaan. In dit soort zaken blijven politie en vooral de nabestaanden met veel vragen achter.'In alle vijf andere zaken heeft de politie wel een verdachte kunnen oppakken, één van hen is inmiddels veroordeeld.Met zeven ligt het aantal moord- en doodslagzaken opnieuw iets lager dan voorheen. Vorig jaar stonden aanvankelijk negen moord- en doodslagzaken op de lijst. Uiteindelijk besloot de rechter afgelopen februari dat in één zaak sprake was van een ongeluk en werden het er dus acht. Daarmee is het er dit jaar nog altijd één minder.'Dat betekent niet per se dat we er minder werk aan hebben', zegt Spruijt. 'Op elke zaak wordt een groot team gezet van 25 tot 30 man. En ook oude zaken houden ons nog bezig, zo wordt de verdachte van een schietpartij in juli vorig jaar nog steeds opgespoord . Daar ben je ook mankracht aan kwijt.'In onze regio ligt de oorzaak voor moord en doodslag traditiegetrouw in de relationele sfeer en minder in bijvoorbeeld criminaliteit. Ook dit jaar is dat weer het geval. Slechts één zaak heeft een andere aanleiding.Een overzicht: