Meerdere Hagenaars aangehouden voor woninginbraken

Archieffoto

DEN HAAG - Voor verschillende woninginbraken heeft de politie de afgelopen dagen meerdere daders opgepakt. Zo pakten agenten vrijdagavond twee bekende inbrekers uit Den Haag op heterdaad op.

Een alerte getuige waarschuwde de politie vrijdagavond toen de twee Hagenaars inbraken in de Fonteinkruidstraat. Ze vluchtten toen een omwonende het licht aan deed, maar ze werden door agenten gepakt toen ze met een auto wilden wegrijden. De mannen van 32 en 37 jaar zitten vast en worden verhoord.



Ook zit een 19-jarige Hagenaar vast omdat hij wordt verdacht van twee inbraken. Hij zou in november ingebroken hebben in een woning op de Maartensdijklaan en bij een winkel op de Beeklaan. Vandaag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.



