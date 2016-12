AD-oliebollentest: 'Beste regio-oliebollen komen uit Oegstgeest'

Foto: archief

REGIO - De beste oliebollen in de regio haal je bij Tijsterman Bakkers in de Irislaan in Oegstgeest. Tijsterman eindigde op de tiende plaats in de AD-oliebollentest. 'Vooral dankzij een knapperig krokante korst bakt Tijsterman zich de top tien in. Knap werk. De vulling is goed in balans, prima afbeet. Daar ga je niet zelf voor bakken.'

Gebakkraam Denies aan de Schieweg in Delft belandde op plaats negentien. Met het volgende commentaar: 'Oud geslacht van oliebollenbakkers dat soms goed en soms minder goed presteert. Nu zijn de verhoudingen goed. Het zuur van de appel combineert goed met het zoet van de rozijnen.'



De slechtste bol uit de regio - op plaats 156 - komt van Hollandse Gebakkraam C. Denies aan de Oude Kerkstraat in Delft. 'Carl Denies is ver van het prijswinnende pad afgedwaald. Na een slechte eerste ronde grijpt hij ook in de herkansing ernaast. De bol mist smaak, heeft wel een nare nasmaak. Jammer', laat de jury weten.



Door: Redactie Correctie melden