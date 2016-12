Grote brand bij loodgietersbedrijf in Elandstraat Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - In de Elandstraat in Den Haag is dinsdag aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft aangegeven dat het om een grote brand gaat. In het pand waar het vuur is ontstaan zit een loodgietersbedrijf.





De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Delen van de gevel zijn kapotgeslagen, veel ruiten liggen eruit. Volgens een brandweerwoordvoerder is de brandhaard nog niet gevonden. 'Een persoon is onderzocht in de ambulance. Ook zijn enkele woonhuizen in de straat ontruimd.'Alle verkeer rondom de Elandstraat staat volledig vast.

