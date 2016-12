Regio maakt zich op voor vuurwerkverkoop

WESTLAND - Duizendklappers, huilfonteinen en thunderkings. Ze vliegen de komende dagen weer als warme broodjes over de toonbank. Vuurwerkhandelaren in de regio zijn druk met de voorbereiding van de verkoop, die donderdag begint.

Bij De Carlton Vuurwerk, met vestigingen in 's-Gravenzande, De Lier en Wateringen, ligt straks 60.000 kilo vuurwerk opgeslagen. De winkel in 's-Gravenzande is zo goed als ingericht. De laatste puntjes worden op de i gezet, terwijl klanten hun bestellijst komen inleveren.De voorverkoop loopt een stuk beter dan voorgaande jaren, zegt eigenaar Marcel Koene van De Carlton. 'Mensen worden banger om illegaal vuurwerk te kopen. Als ze gepakt worden, zijn ze echt zwaar de klos.'Ook bij Westland Tapijt Vuurwerk in Monster merken ze een stijging in de voorverkoop. 'Vooral in het siervuurwerk', zegt eigenaar Gerrit Boers. Hij legde dinsdag samen met zijn zoon Ricardo de laatste hand aan de verkoopruimte, waar normaal tapijt en gordijnen worden verkocht. Boers heeft zin in de verkoopperiode. 'Het is altijd erg gezellig.'