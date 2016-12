Frits Huffnagel schrijft verkiezingsprogramma Haagse VVD

DEN HAAG - Oud-wethouder Frits Huffnagel gaat het verkiezingsprogramma schrijven voor de Haagse VVD. Dat heeft die partij vandaag bekendgemaakt. De liberalen gaan het programma gebruiken als leidraad bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Huffnagel verklaart zelf zin te hebben in het project. ‘Ik houd van Den Haag zo als het nu is, maar een stad is nooit af.’Volgens hem dient er een aantal dingen te gebeuren of veranderen. ‘De stad moet economisch echt in beweging komen, het groen moet worden beschermd, op onderwijsvlak zijn enorme fouten gemaakt, het Spuiforum dreigt een zootje te worden en de citymarketing is in het slob geraakt.’Huffnagel zou de vrije hand hebben gekregen van het lokale partijbestuur ‘om met mensen in de stad een modern, liberaal plan voor Den Haag neer te leggen’.Nicole Maes, voorzitter van de VVD Den Haag, stelt in een verklaring dat alle leden en ook niet-leden mogen meedenken. Volgens haar zou Huffnagel dankzij diens ‘ervaring en creativiteit’ met een ‘prachtig’ programma kunnen komen.De Haagse VVD-leider Boudewijn Revis noemt Huffnagel ‘de juiste man om een vernieuwend programma te schrijven’. Revis wijst erop dat de oud-wethouder de stad kent en dan vooral veel kleine ondernemers. ‘Hij is altijd goed geweest in contacten met mensen en komt vast met verfrissende ideeën voor onze mooie stad. Hij is niet in een hokje te vangen en dat is precies wat we nodig hebben voor het volgende programma.’Frits Huffnagel was van 2006 tot en met 2010 als wethouder in Den Haag verantwoordelijk voor onder meer citymarketing en de binnenstad. Na zijn wethouderschap was Huffnagel korte tijd raadslid . Ook begon hij een eigen bedrijf. Verder presenteert hij bij Omroep West de talkshow Frits! waarin hij met gasten praat over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur én entertainment.