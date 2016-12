DEN HAAG - Het zal voor ADO Den Haag niet makkelijk zijn om het bedrag van 2,3 miljoen euro te vorderen van grootaandeelhouder Wang Hui (United Vansen). Dat betoogt Martijn Kesler van AMS Advocaten. Het kort geding tussen ADO Den Haag en Wang dient woensdag bij de rechtbank in Den Haag.

Op dit moment heeft ADO, zo meent de club, nog een bedrag van 2.347.496 euro tegoed van Wang. Dat bedrag wil ADO Den Haag woensdag middels het kort geding vorderen.Kesler schrijft in zijn blog dat 'het kort geding tegen Wang géén inkoppertje voor ADO Den Haag' wordt. Er moet namelijk worden voldaan aan drie strenge eisen , wil ADO het kort geding winnen. Zo dient er sprake te zijn van voldoende spoedeisend belang, moet de vordering aannemelijk zijn en moet het restitutierisico hoog genoeg zijn.Vooral de hoogte van het restitutierisico lijkt het grootste probleem te zijn voor ADO. Als ADO het geld krijgt toegewezen maar later wordt alsnog Wang in het gelijk gesteld, dan moet de Haagse club wel terug kunnen betalen. En het is dan nog maar de vraag of noodlijdende club dat dan kan.Daarnaast is ook niet zeker of de vordering wel aannemelijk te noemen is. In een kort geding is namelijk geen tijd voor bewijsvoering, omdat het moet gaan om een 'harde vordering'. En volgens Kesler is het maar de vraag of daar sprake van is, omdat Wang zegt dat hij allang aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, door onder andere een bedrag van 5,5 miljoen euro in ADO te hebben geïnvesteerd.Er is volgens Kesler wel sprake van een 'voldoende spoedeisend belang'. Volgens de advocaat van ADO valt het doek voor de Haagse voetbalclub , als het op 1 februari 2017 geen sluitende begroting heeft. ADO heeft ook al meerdere keren uitstel gevraagd voor het indienen van de jaarbegroting en de licentie van de KNVB staat op het spel. Daarmee is het voldoende spoedeisend belang aangetoond.ADO en Wang stonden eerder ook al tegenover elkaar in de rechtbank. De club wilde de grootaandeelhouder buitenspel zetten omdat het voortbestaan van ADO in gevaar is. De ondernemingskamer besloot Wang tijdelijk te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Ook moest de Chinees zijn aandelen tijdelijk overdragen aan een onafhankelijke beheerder.ADO Den Haag is door Omroep West gevraagd om een reactie, maar de club was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.