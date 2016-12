6 Haagse pleinen worden opgeknapt in 2017

DEN HAAG - In 2017 zullen er 6 pleinen in Den Haag worden verbeterd in samenspraak met bewoners en ondernemers. Plein 1813, het Stationsplein, het Bazaarplein, de Scholstraat, het Jonckbloetplein en het Spaarneplein-Centrum zullen worden opgeknapt.

Voor het aanpakken van de pleinen wordt 3 miljoen euro geïnvesteerd. Eerder werd het Kamperfoelieplein al onder handen genomen. 'Pleinen hebben een belangrijke sociale functie. Het is van belang dat er voor jong en oud wat te doen is. En vooral dat men kan genieten van zowel speelplaatsen als mooie bankjes in het groen. Het is goed voor de buurt dat we die Haagse pleinen aanpakken', laat wethouder Boudewijn Revis weten.