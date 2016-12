'Hij was écht goed', Raymond van Barneveld walst over Alan Norris heen in tweede ronde WK darts

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld heeft dinsdag met groot machtsvertoon de derde ronde van het WK bereikt. De 49-jarige Hagenaar versloeg zijn Engelse opponent Alan 'Chuck' Norris met 4-0. 'Barney' liet Norris pas in de vierde set, na tien gewonnen legs op rij, op het scorebord komen (3-0, 3-0, 3-0, 3-2). 'Raymond was awesome vanavond', stelde de Engelsman na afloop vast. 'Eerlijk is eerlijk.'

De vijfvoudig wereldkampioen gooide zeven keer de maximale score van 180 punten en was op de beslissende momenten scherp op de dubbels. Dat bleek ook wel in de vierde set, toen Norris twee legs op rij won en de Hagenaar daarmee even onder druk zette. Van Barneveld trok de stand echter op knappe wijze gelijk door 121 uit te gooien en maakte het karwei vervolgens vakkundig af.'Van Barneveld was met name in het begin van de wedstrijd echt goed', blikt dartscommentator Jacques Nieuwlaat terug. 'Na het winnen van tienop rij ga je makkelijk spelen. Van Barneveld is goed geconcentreerd, hij bepaalt wat er gebeurt tijdens zijn wedstrijden.'De Hagenaar kan woensdag revanche nemen op Adrian Lewis, de Engelsman die hem vorig jaar uit de WK-finale hield. De twee topdarters staan dan weer tegenover elkaar, met als inzet een plek in de kwartfinales.'Dit is echt een-wedstrijd', meent Nieuwlaat. 'Ze staan allebei heel goed te gooien. Maar ik geloof in Van Barneveld.'