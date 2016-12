Vader van Syriëganger uit Leiden wil zoon in Nederland laten vervolgen

Reda Nidalha (Archieffoto)

LEIDEN - De vader van de Syriëganger Reda Nidalha uit Leiden wil dat zijn zoon in Nederland wordt vervolgd. Dat zegt zijn vader Mohamed Nidalha dinsdagavond tegen Omroep West. Reda werd - naar nu bekend is geworden - twee maanden geleden opgepakt in Turkije, toen hij het land vanuit Syrië probeerde binnen te komen. Hij was toen gevlucht uit een heropvoedingskamp van een rebellenbeweging.

De vader kan niet met zekerheid zeggen of zijn zoon voor IS heeft gevochten. Mohamed Nidalha tegen Omroep West: 'Die vraag wordt mij vaak gesteld. Hoe kan ik dat nu weten? Ik was er niet bij. Ik heb het ook meerdere keren aan mijn zoon gevraagd. 'Stel niet zulke moeilijke vragen, pap', reageerde hij dan.'



Nidalha is naar eigen zeggen 'al negen maanden bezig' om z'n zoon weer naar Nederland te krijgen. Zijn laatste contact dateert van 30 oktober. Sindsdien heeft hij niets meer vernomen.



'Goede jongen'



Eerder beweerde zijn vader Mohamed dat Reda Nidalha niet zou hebben gevochten voor de Islamitische staat. Volgens hem zou Reda een goede jongen zijn. 'Snel afgeleid, met meer interesse in meisjes dan in scholing. We hebben soms contact via Facebook. Zijn doel was niet om zich bij IS aan te sluiten,' zo vertelde hij in oktober dit jaar bij Pauw.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat Reda in de gevangenis in Ankara is bezocht door een Nederlandse ambassademedewerker.



Door: Ivar Lingen