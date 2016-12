West Wekker: Hagenaar start inzamelingsactie voor Chucky en regio maakt zich op voor vuurwerkverkoop

REGIO - Goedemorgen! Geheel volgens de kerstgedachte is Hagenaar Alexander Spoor een inzamelingsactie begonnen voor straatmuzikant Chucky Deely. De straatmuzikant zet zijn talenten al jaren in om een zakcentje te verdienen in de binnenstad van Den Haag. Toen Alexander hoorde dat hij griep heeft, besloot hij geld in te zamelen voor Chucky. Er is al ruim 700 euro gedoneerd. Intussen maakt de regio zich op voor de vuurwerkverkoop die donderdag van start gaat en wil de vader van de uit Leiden afkomstige Syriëganger dat zijn zoon in Nederland vervolgd wordt.

Chuck Deely en zijn gitaar zijn in weer en wind op de Grote Marktstraat in Den Haag te vinden. De straatmuzikant zet zijn muzikale talent in om wat te verdienen maar deze feestdagen heeft hij last van griep. Om hem een hart onder de riem te steken, bedacht Alexander Spoor een inzamelingsactie voor Chuck. Met de actie heeft hij al ruim 700 euro opgehaald.Duizendklappers, huilfonteinen en thunderkings. Ze vliegen de komende dagen weer als warme broodjes over de toonbank. Vuurwerkhandelaren in de regio zijn druk met de voorbereiding van de verkoop, die donderdag begint.De vader van de Syriëganger Reda Nidalha uit Leiden wil dat zijn zoon in Nederland wordt vervolgd. Dat zei Mohamed Nidalha gisteravond tegen Omroep West. Reda werd - naar nu bekend is geworden - twee maanden geleden opgepakt in Turkije, toen hij het land vanuit Syrië probeerde binnen te komen. Hij was toen gevlucht uit een heropvoedingskamp van een rebellenbeweging.Het zal voor ADO Den Haag niet gemakkelijk zijn om het bedrag van 2,3 miljoen euro te vorderen van grootaandeelhouder Wang Hui (United Vansen). Dit betoogt Martijn Kesler van AMS Advocaten. Het kort geding tussen ADO Den Haag en Wang dient vandaag bij de rechtbank in Den Haag.De beste oliebollen in de regio haal je bij Tijsterman Bakkers in de Irislaan in Oegstgeest. Tijsterman eindigde op de tiende plaats in de AD-oliebollentest. 'Vooral dankzij een knapperig krokante korst bakt Tijsterman zich de top tien in. Knap werk. De vulling is goed in balans, prima afbeet. Daar ga je niet zelf voor bakken.' Het weer : Vandaag krijgen we veel zon en wordt het 5 of 6 graden.