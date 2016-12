'Verkeer in steden loopt over vijf jaar vast'

DEN HAAG - Zonder ingrijpende maatregelen zullen veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits dichtslibben. Vooral in de Randstad. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Volgens het platform zal de verkeerschaos zeker twee keer zo groot zijn in vergelijking met nu.

De berekening is gebaseerd op de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt. Het KiM verwacht vanwege de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs 38 procent meer files.



Deze voorspelling toegepast op het verkeer in de steden leidt in die periode volgens het CROW tot een verdubbeling van de filedruk. Als de hoeveelheid verkeer toeneemt, dan stijgt het aantal files.



Van Groningen tot Eindhoven



Behalve in de Randstad worden ook problemen verwacht in steden zoals Groningen, Arnhem, Zwolle en Eindhoven.



