Waarschuwing voor dichte mist, slecht zicht veroorzaakt botsing Nieuwveen

Bij Nieuwveen botsten twee auto's op elkaar. (Foto: Twitter politie Kaag en Braassem)

NIEUWVEEN - Het verkeer moet woensdagochtend op verscheidene plaatsen rekening houden met dichte mist, waarbij het zicht minder dan 200 meter is. In Utrecht, Zeeland en Gelderland is het zicht zelfs minder dan 100 meter, waarschuwt Weeronline.

Op de provincialeweg N231 bij Nieuwveen botsten vanwege de mist woensdagochtend twee auto's op elkaar.



De dichte mist blijft de hele ochtend hinderlijk voor het verkeer. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land blijft de mist tot diep in de middag hangen.







Door: Redactie Correctie melden