Kort geding ADO vs Wang: krijgt de Haagse club miljoenen van Chinese eigenaar?

Foto's: Laurens Lindhout en Socratesimages.com. Bewerking: Omroep West

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag maakt woensdagochtend bekend of Wang Hui 2,3 miljoen euro moet betalen aan ADO Den Haag. Om elf uur was het kort geding live te volgen.





Volgens advocaat Martijn Kesler zal het niet makkelijk zijn voor ADO om het geld te innen. Er moet namelijk worden voldaan aan drie



De club meent nog een bedrag van 2.347.496 euro tegoed te hebben van grootaandeelhouder United Vansen, het bedrijf van Wang Hui. ADO hoopt dit bedrag via de rechter te kunnen vorderen. Het geld zou vorig jaar al in termijnen worden bijgeschreven op de rekening van de club.Volgens advocaat Martijn Kesler zal het niet makkelijk zijn voor ADO om het geld te innen. Er moet namelijk worden voldaan aan drie strenge eisen, wil ADO het kort geding winnen . Zo dient er sprake te zijn van voldoende spoedeisend belang, moet de vordering aannemelijk zijn en moet het restitutierisico hoog genoeg zijn.