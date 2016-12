Jaaroverzicht: Kiki Bertens: 'Het is mijn vechtlust. Als ik bijna omval, kruip ik weer omhoog’

Foto: ANP

WATERINGEN - Voor 'onze' Kiki Bertens is 2016 het mooiste jaar uit haar carrière tot nu toe. Als hoogtepunt bereikt zij in de zomer de halve finale op Roland Garros. Een paar maanden na de grote tennisprestatie blikt ze terug in aflevering twee van het Jaaroverzicht van Omroep West.





Aflevering twee van het Jaaroverzicht van Omroep West wordt woensdag om 17.44 uur uitgezonden op TV West en daarna om het uur herhaald.



Bertens vertelt hoe zij zich steeds weer voorbereidde op een nieuwe wedstrijd, terwijl haar telefoon ontplofte. Hoe zij inmiddels vaker herkend wordt. En hoe ze overeind bleef, terwijl ze kapot was. 'Het is mijn vechtlust. Zeker op momenten dat ik bijna omval, kruip ik wel weer omhoog. Dat is een van mijn sterkste punten.'Aflevering twee van het Jaaroverzicht van Omroep West wordt woensdag om 17.44 uur uitgezonden op TV West en daarna om het uur herhaald. Terugkijken kan hier.

Door: Redactie Correctie melden