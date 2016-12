Oliebollenbakkers reageren op oliebollentest: 'Die resultaten zijn desastreus voor de verkoop'

(Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Bij wie kunnen we de beste oliebol eten en welke oliebol kun je het beste links laten liggen? Ieder jaar is het weer de vraag bij de AD-oliebollentest. Zoals ieder jaar kreeg een groot aantal oliebollenbakkers helaas een onvoldoende. Terwijl de een het eindoordeel als opbouwende kritiek opvat, is het voor een ander niet te slikken. 'Met verbijstering en ontzetting heb ik het resultaat gelezen', aldus de Hollandse Gebakkraam C. Denies.





Ook de oliebollenverkoper Bakkerij Van den Berg uit Maasdijk scoort niet heel hoog en eindigt op plek 134. Volgens de deskundigen heeft de oliebol rare medicinale smaak en dat terwijl de bakker op andere fronten wel prijswinnend is.



Associaties met een fluorbehandeling



Van den Berg neemt het sportief op: 'Hartelijk dank voor jullie deskundige commentaar. En voor de tip dat onze oliebollen zouden smaken als een fluorbehandeling bij de tandarts. We beginnen op 1 januari met een eigen tandartsenpraktijk. We doen namelijk al in gouden 'kronen': drie bekroningen met goud voor onze producten door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum. En, helaas voor jullie deskundigen, daaronder zijn óók twee bekroningen voor onze oliebollen. 'Gouden' tip: volgend jaar niet vooraf de tanden poetsen, dat beïnvloedt de smaak!'



In onze regio haal je de beste oliebol bij Tijsterman Bakkers in Oegstgeest. Dankzij een knapperig krokant korstje en goede balans in de vulling leveren ze in Oegstgeest volgens de deskundigen 'knap werk'.