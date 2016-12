De sportredactie blikt terug op 2016: Menno Tamming gaat voor knuffelactie ADO-supporters

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Bij Menno Tamming staat de knuffelactie van de ADO-supporters op nummer 1.

Paspoort:

Menno TammingBoskoop45coördinator sportredactievoetbal en wintersportde 1-0 door een snoeiharde kopbal in de bovenhoek, in de laatste minuut van de wedstrijd Floreant A2 - Moerkapelle A2.ADO Den Haag herstelt zich knap en eindigt in de middenmoot, Feyenoord wordt voor het eerst sinds 1999 kampioen en de definitieve doorbraak van Kiki Bertens in de mondiale top 20.Een warm gebaar van de fans van ADO Den Haag door in De Kuip ladingen knuffels in het vak met zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis te gooien. Mooi dat deze actie een nominatie opleverde voor de FIFA Fan Award . Het zou meer dan terecht zijn als de supporters deze internationale prijs krijgen uitgereikt op 9 januari.Eindelijk liet de Wateringse zien wat ze in huis heeft. Na een aantal halve finales in de eerste maanden van 2016 weet ze in mei het WTA-toernooi van Neurenberg te winnen. Het blijkt de voorbode van een ongelooflijke prestatie op Roland Garros. Ze is de eerste Nederlandse in de halve finale van Roland Garros sinds 1971. Bertens verliest de partij van Serena Williams (6-7 en 4-6), maar vestigt haar naam in het internationale tennis.Dankzij haar succes in Parijs mag ze meedoen aan de Olympische Spelen in Rio. Met de hulp en passie van haar onvermoeibare coach Raemon Sluiter kan 2017 wel eens hét jaar van Kiki Bertens worden.ADO Den Haag was niet weg te slaan uit het regionale sportnieuws in dit bijna afgelopen jaar. De stroeve overname begin 2015 bleek een voorbode van steeds bizardere wendingen in de relatie tussen 'Den Haag en China' in 2016.De samenwerking tussen de ADO-leiding en clubeigenaar Wang Hui bereikt in de laatste maanden van dit jaar het absolute dieptepunt. Na een ontslagen directeur, Wang die club verwijt dat het te weinig geld verdient, ADO dat wacht op het geld uit China en daardoor twee keer boven de financiële afgrond bungelt, gebeurt het onwerkelijke: ADO daagt zijn eigenaar voor de rechter.