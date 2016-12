Zwaar illegaal vuurwerk gevonden in Leiden: politie neemt 24 kilo in beslag

Een cobra. (Foto: ANP)

LEIDEN - In een huis aan het Ida Heijermanspad in Leiden is dinsdag 24 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De 36-jarige bewoner is aangehouden.





De politie was getipt dat er voor het huis zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken. Agenten gingen daarop naar het huis en spraken met de bewoner. Vervolgens werd het vuurwerk, waaronder zogenoemde cobra's, gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in een omgeving die niet voldoet aan de veiligheidseisen kan leiden tot een enorme brand en een ontploffing.

