Uitspraak kort geding ADO vs Wang op 5 januari

DEN HAAG - ADO Den Haag moet nog tot 5 januari wachten of de Chinese eigenaar Wang Hui wordt verplicht om de club een financiële injectie te geven. Dan doet de rechter uitspraak in het kort geding dat de club tegen hem heeft aangespannen.

ADO eiste woensdagochtend dat de eigenaar snel 2.347.496 euro zou overmaken . Volgens de club moet dat geld nog worden gestort omdat Wang Hui op 28 augustus 2015 een bedrag van 3.728.000 had toegezegd, zodat ADO extra investeringen kon doen. Hierbij ging het om investeringen in het stadion en meerjarige verplichtingen aan nieuwe spelers, zoals transferkosten en salarissen.United Vansen en ADO Den Haag kwamen hierbij expliciet een betaalschema overeen: op 30 september 2015 731.000 euro, op 30 november 2015 1.183.000 en op 30 december 2015 nog eens 1.814.000 miljoen.United Vansen haalde uiteindelijk geen één van de gestelde deadlines en maakte op 1 april 2016 een bedrag van 1.988.039 over. Het lange wachten resulteerde in een hogere eis vanwege de rente.United Vansen was woensdagochtend zelf niet aanwezig bij het kort geding. Die deed overigens de naam eer aan. Binnen enkele minuten was de zitting gesloten.De advocaat van ADO, mr. Paul Olden, verklaarde dat volgens hem dat United Vansen wel degelijk op de hoogte was van de zaak. Volgens hem zouden de stukken onder meer per koerier en email aan de Chinese eigenaar van de voetbaclub zijn verstuurd. Verder werd er ook vorige week tijdens de zitting van Ondernemingskamer over het geding gesproken . Dus had Wang Hui dat kunnen weten.De rechter verklaarde dat hij de afwezigheid van de eigenaar zou meenemen in zijn oordeel. Dat komt dus op 5 januari.