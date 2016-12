Politie zoekt getuigen overval huis De Heemstraat Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 19-jarige man zou dinsdagochtend zijn overvallen in een huis aan De Heemstraat in Den Haag. Dit zou gebeurd zijn rond 10.15 uur. De politie zoekt getuigen.

Toen agenten bij het huis aankwamen, waren daar twee mannen. De 19-jarige man was een van hen. Hij vertelde de agenten dat er iemand in huis was geweest die geld eiste.



Na een vechtpartij zou de 19-jarige man zijn vastgebonden. Toen een familielid thuiskwam, nam de verdachte via de achterdeur de benen. Hij vertrok op een donkere scooter richting de Hoefkade. De dader droeg een donkere jas, een muts en een spijkerbroek. Hij had de kraag van zijn jas tot over zijn mond getrokken.



