Advocaat: 'ADO Den Haag gaat gelijk krijgen'

Foto: Laurens Lindhout en Socratesimages.com Bewerking: Omroep West

DEN HAAG - In het kort geding van woensdag waar ADO Den Haag tegenover United Vansen stond, was niemand aanwezig die grootaandeelhouder Wang Hui vertegenwoordigde. De advocaat van ADO Den Haag, Paul Olden, gaat hierdoor uit van vonnis bij verstek. 'De rechter gaat nu onderzoeken of United Vansen goed is opgeroepen door ADO. Als hij dat vindt, dan zal hij een verstekvonnis wijzen. Dat betekent dan dat ADO gelijk gaat krijgen.'





Martijn Kesler, advocaat van AMS Advocaten, schreef over ADO Den Haag in een blog. Hij zegt dat er eventueel nog sprake kan zijn van een vormfout. 'Volgens het Nederlands rechtssysteem moet een dagvaarding worden uitgereikt door een deurwaarder. Als dat niet is gebeurd, kan er sprake zijn van een vormfout. Dan weet je officieel niet dat deze rechtszaak er is.'



Zonder inbreng United Vansen



Als dat zo is, dan kan de rechter volgens Kesler de eisen van ADO volledig afwijzen. ‘Als het wel goed is gegaan, komt er een verstekvonnis. Dan vonnist de rechter dus zonder de inbreng van United Vansen omdat die er niet waren.’







