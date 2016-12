IN BEELD: De vreugdevuurstapel in Scheveningen groeit, en groeit, en groeit...

De pallets komen aan op Scheveningen (Foto: Omroep West) De stapel gaat al aardig de hoogte in (Foto: Omroep West) Werken in de mist (Foto: Omroep West) Er zijn nog genoeg pallets om de stapel te verhogen (Foto: Omroep West) Deze jongens oefenen alvast met het in brand zetten van de pallets (Foto: Omroep West) En vuur ziet er altijd prachtig uit (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Nog even en dan is het 1 januari. De mannen en vrouwen in Duindorp en op Scheveningen zijn dus hard aan het werk om hun stapel voor het vreugdevuur zo hoog mogelijk te krijgen. Wij houden de situatie in de gaten.

Live in de gaten houden



Je kunt de werkzaamheden live in de gaten houden.

De grote finale zal op oudejaarsavond vanaf 23.20 uur live worden uitgezonden op TV West en Den Haag TV.

