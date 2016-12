Delftenaar houdt zich niet aan voorwaarden van vrijlating: weer aangehouden

Foto: ANP

DELFT - Een 38-jarige man uit Delft is woensdagochtend aangehouden omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden op basis waarvan hij kortgeleden was vrijgelaten.

De man weigerde de voordeur open te doen, toen het zogenoemde EVA-team voor de deur van zijn huis stond. Daarom werd de deur geforceerd. De man zit nu weer vast en zal zich voor de rechter-commissaris moeten verantwoorden voor het niet nakomen van de opgelegde voorwaarden. Het is niet duidelijk welke voorwaarden hij heeft verbroken.



De man werd in eerste instantie in juni gearresteerd vanwege een bedreiging in Den Haag.



