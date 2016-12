Vrouw (63) beroofd op Oranjeplein in Den Haag

DEN HAAG - Een 63-jarige vrouw is dinsdagavond beroofd op het Oranjeplein in Den Haag. Haar tas werd rond 18.30 uur uit haar handen gerukt.

Het slachtoffer liep om 18.30 uur via de Spinozastraat het Oranjeplein op toen iemand ineens een harde ruk aan haar tas gaf. De vrouw begon te schreeuwen en hield haar tas stevig vast maar omdat de hengsels afbraken, lukte het de verdachte toch om met de tas weg te komen.Hij stak hij de straat over en rende de Van der Duynstraat in, richting de Stationsweg. De verdachte heeft een donkere huidskleur en een normaal postuur. Hij droeg een zwart jack. De gestolen tas is zwart/wit van kleur en heeft een print die lijkt op een krantenartikel.