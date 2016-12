COLUMN: Een mooi 'feessie', liefst zonder strafverdubbelaar

DEN HAAG - Ik ben, net als u, gewoon een mens. Ik mag dan hoofdofficier van justitie zijn; ook ik word net zo boos om bepaalde zaken als u. Wanneer ik hoor over hulpverleners die tijdens feestdagen worden gemolesteerd, word ik goed pissig. Net als u waarschijnlijk.

Een hoofdofficier heeft ook gevoel, al toets ik mij professioneel aan alles wat er in de wet staat. Toch kunnen we, ook bij het OM, niet lijdzaam toezien hoe mensen zich op grove wijze misdragen, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling.Speciaal voor dit soort gevallen is er de strafverdubbelaar in het leven geroepen; het is een middel om als overheid te laten zien dat we het niet accepteren als mensen ten koste van anderen de boel verstieren.Dus kom je aan hulpverleners (je weet wel: die mensen die met oud en nieuw werken zodat anderen een feestje kunnen vieren) dan zetten we de verdubbelaar in: een veel hogere strafeis dan in andere gevallen.Voor mensen die tijdens oud en nieuw op een andere wijze de fout in gaan (bijvoorbeeld door zaken te vernielen) hebben we een andere 'beloning' in petto. Tegen hen kunnen we tot 75 procent hoger eisen dan anders.Ook de rechter zit al klaar voor deze wetsovertreders. Zij worden op 3 of 4 januari voorgeleid en mogen sowieso tot die tijd in het rijkshotel logeren. Leg dat maar eens thuis uit of aan je baas. Niet zo'n feestelijk begin van het nieuwe jaar.Afijn, we gaan er vanuit dat het gewoon weer Haags gezellig wordt. Met een mooi vreugdevuur op het Noorder- en het Zuiderstrand. Een mooi feest allemaal!Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen.