Oliebollen en vuurvoorlichting tijdens open dag brandweer Naaldwijk

NAALDWIJK - Bij de opendag van de brandweer aan de 's-Gravenzandseweg in Naaldwijk ging woensdag flink de vlam in de pan, maar dat was voor deze ene keer ook de bedoeling. Tijdens de open dag werd gedemonsteerd wat er gebeurt als je bijvoorbeeld water bij een vlam gooit. Maar er werden ook, geheel veilig, verse oliebollen gebakken.









Op een mobiele keuken werd gedemonstreerd wat je moet doen bij een fik in de keuken. 'Vlam in de pan? Deksel erop!', verklappen de slogans. Vervolgens werden allerlei materialen in het vuur gegooid om te laten zien wat er met de vlam gebeurt. Het publiek schrok zichtbaar als een brandweerman een fles deodorant laat ontploffen in het vuur.

