De sportredactie blikt terug op 2016: radiocommentaar VVSB voor Jim van der Deijl

DEN HAAG - Het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen. Noem het maar op. 2016 was een heel mooi sportjaar. In deze laatste dagen van het jaar blikt de sportredactie van Omroep West terug op een aantal mooie en ontroerende momenten. Jim van der Deijl geniet nog steeds van het radiocommentaar van FC Den Bosch - VVSB.

Paspoort:

Jim van der DeijlLeiden28all-round medewerkervoetbal en kickboksende knuffelactie van de ADO-supporters in de KuipADO-speler Kastaneer is dit jaar doorgebroken, maar gaat in 2017 nog meer mensen verbazen. Absolute topper, die ADO heel snel tot 2022 moet verlengen.Los van het feit dat VVSB geschiedenis schrijft door deze prestatie kan ik nog steeds genieten van het radiocommentaar. En dan met name van de technische kant daarvan. Collega Willem zat met een radioapparaat in de kantine van VVSB en had op televisie een vertraging van 20 sec ten opzichte van alles wat ik in Den Bosch zag. Enorm hinderlijk, bijna niet werkbaar, totdat Maikey Parami scoorde. Wat er daarna gebeurde haalde al mijn frustraties voor wat betreft de vertraging weg. Geweldig! Willem wist doordat hij mij op de koptelefoon hoorde schreeuwen al dat er gescoord was en leidde vervolgens de 2-3 (die in de kantine nog moest vallen) waanzinnig in.Toen ik van Pieter Vink, technisch directeur bij VV Noordwijk, een bericht kreeg dat Edwin van der Sar zijn rentree ging maken bij Noordwijk, dacht ik eerst dat ik in de maling werd genomen. Ik was op de hoogte van het keepersprobleem, maar dat de beste keeper die Nederland ooit gekend heeft nog 1 keer zijn handschoenen zou aandoen, had ik nooit verwacht. Stiekem hoop je dan op een penalty voor Jodan Boys, zodat Van der Sar kan laten zien wat hij nog kan. Als dat dan ook gebeurt, en hij stopt die bal, dan weet je dat het verhaal rond is. Alleen jammer van het gelijke spel.Een absoluut dieptepunt in 2016 vind ik het overlijden van Paul Beijersbergen. Ik kan nog steeds niet bevatten dat Paul is overleden. Bijna wekelijks, soms zelfs dagelijks, denk ik, even Paul bellen over de huidige gang van zaken. Soms wist hij niets te vertellen, maar liet hij zijn licht op de zaak schijnen, waardoor je weer andere inzichten kreeg.Het onderlinge contact zag Paul als een spel. En hij was goed in het spel. Zeker als het om woordgrappen ging. Sinds het trainingskamp in 2011 ging ik bij Paul door het leven als AquaJim, afgeleide van AquaGym, een trainingsvorm die de spelers onder John van den Brom destijds kregen. Op dat niveau verliepen onze gesprekken dan ook vaak. Ik kreeg nog eens rond middernacht een bericht van hem. Schiet me net tijdens vergadering een goede te binnen. ADO-speler die bij de Albert Heijn op de groente-afdeling niet zou misstaan? Een Tjaronn Chery-tomaat. Schitterend! Ik mis die woordgrappen, net als zijn visie op de huidige gang van zaken bij ADO Den Haag.