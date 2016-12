Kitesurfer overleden na reddingsactie: 'Tommyboy' zag alles gebeuren

DEN HAAG - 'We besloten richting het water te gaan, misschien was de kiter wel in de knoop gekomen of iets dergelijks. Aangekomen bij het water zagen we de kiter even niet tot dat we hem op zijn kop zagen drijven'. Op het kitersplatform Kitehigh.nl vertelt 'Tommyboy5' hoe hij de 52-jarige kitesurfer die maandag overleed probeerde te redden.

Samen met zijn familie was hij een dagje aan het uitwaaien op het strand van Scheveningen. Hij besloot, omdat hij zelf al jaren kite, even te kijken naar de kitesurfers die die dag op het water waren. 'Vanaf de boulevard, aan de kant van de haven, stond ik met mijn broertje naar één kiter te kijken die per ongeluk zijn kite in het water liet vallen. Omdat wij zelf al jaren kiten, realiseerden we ons dat de kiter door de hoge golven snel moest handelen. Heel snel de kite uit het water zien te krijgen óf alles losgooien en zwemmen.''De kiter leek goed te handelen, hij had zijn kite los gemaakt en was nog geen 100 meter van de kant verwijderd. Gezien de kou moest de kiter wel snel naar de kant zien te komen. Voor de zekerheid bleven we hem in de gaten houden. Hij leek niet snel vooruit te komen.' 'Tommyboy' en zijn broer besluiten naar de kust te lopen.Aangekomen bij het water zien ze de kiter niet meer. 'Tot we hem opeens op zijn kop zagen drijven', laat 'Tommyboy' in zijn bericht weten. 'Enkele andere omstanders zagen de kiter ook drijven en met vijf man hebben we de man het water uitgetrokken. De man ademde al niet meer en een hartslag was niet te voelen. We zijn meteen begonnen met reanimeren en hebben de huldiensten ingeschakeld.'Ongeveer tien minuten is Tommyboy bezig geweest met het reanimeren van de 52-jarige man uit Wassenaar. Daarna namen de hulpdiensten het over. Hij besloot het strand te verlaten omdat zijn jongere zusje er ook bij was. Hij wist niet of de man het zou overleven, of wie de man was.Tommyboy laat weten erg geschrokken te zijn. 'Vooral omdat ik met mijn vader en broertjes ook regelmatig kitesurf, ook met deze omstandigheden. Had ons dit ook kunnen overkomen? Ik heb zelf altijd het idee gehad dat zolang ik mij aan de regels houd kiten niet gevaarlijk hoeft te zijn. Echter hield deze man zich netjes aan de regels.'Hij probeert op het forum dan ook andere kitesurfers te waarschuwen voor de gevaren van de sport; 'Ga met deze omstandigheden en temperaturen nooit alleen kiten en ga ook niet te lang door. Als je merkt dat je het koud begint te krijgen (jullie kennen allemaal dit gevoel wel) stop dan en ga zeker niet te lang door!'Maar hij blijft ook met veel vragen achter. 'Dat de man zijn kite liet vallen kan iedereen overkomen, soms kan je daar zelf niet eens wat aan doen. Maar hoe kan dit dan gebeuren? Is het water zo koud geweest dat de man binnen enkele minuten al onderkoeld is geraakt en zijn bewustzijn is verloren in het water. Is hij misschien veel te lang doorgegaan met kiten?'De 52-jarige kitesurfer overleed in de nacht van maandag op dinsdag, ondanks de reddingspoging van 'Tommyboy 5' en de andere behulpzame omstanders.