Nieuwe generatie Scheveningse 'vreugdevuurbouwers' staat klaar

DEN HAAG - Er moet nog flink gebouwd worden aan de stapel met pallets op het Scheveningse strand. De toren voor het vreugdevuur is nu ruim zeventien meter, maar de bouwers gaan voor een stapel die twee keer zo hoog is. Ondertussen staat de nieuwe generatie klaar om het zware werk over te nemen.





Hoewel het zwaar werk is, willen de jonge kinderen het liefst de grote toren op. 'Ik ben er gisteren al op geweest. Je moet twee pallets tegelijk tillen. Het is echt zwaar.' Er moet ook hard gwerkt, wil Scheveningen de strijd winnen. Bij de jonge garde is er aan vertrouwen geen gebrek. 'Het moet lukken, ze verdienen het.'



'Jong geleerd, oud gedaan', zegt een jongen, terwijl hij sjouwt met pallets. Kinderen tussen de vijf en twaalf jaar oud maken hun eigen brandstapel, vlak naast het echte vreugdevuur. 'Deze stapel gaat twee à drie meter worden', zegt een jongen enthousiast. 'Ik vind het vuur erg cool', zegt een ander.