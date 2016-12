Het loopt storm in Oegstgeest bij de beste oliebolbakker uit de regio

OEGSTGEEST - De Oliebollen van Tijsterman Bakkers aan de Irislaan in Oegstgeest zijn de lekkerste van de regio. Dat blijkt uit een plaats in de top 10 van de AD-oliebollentest. Een mix van krenten uit Australië en Turkije en stukjes frisse appel zouden dit jaar bijdragen aan de succesformule.

De bakkerij is blij met de 10e plaats en de positieve feedback. En het bedrijf merkt nu al dat het drukker wordt in de zaak. Maar ze zijn vooral heel trots. 'Het is een topbol', vertelt Karin van Tijsterman Bakkers.