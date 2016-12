Alcoholvrij het nieuwe jaar in? 'Kwaliteit alcoholvrije dranken afgelopen jaren flink verbeterd'

RIJSWIJK - Champagne drinken met Oud en Nieuw, maar toch nuchter blijven? Het kan. Rijswijker Dennis Schrauwen begon 4 jaar geleden een webwinkel voor alcoholvrije drank. Het bleek een gat in de markt want er is een toenemende vraag naar alcoholvrije wijn en champagne weet hij.

Het magazijn van zijn webwinkel tijdvooralcoholvrij.nl staat helemaal vol met dozen met flessen wijn en champagne. Maar het bijzondere is dat op al die dozen nul procent staat. ‘Dat ben je gewoon niet gewend’, zegt Dennis. 'Maar de kwaliteit van alcoholvrije dranken is de afgelopen jaren flink beter geworden, dus het is gewoon lekker. Ik vergelijk het een beetje met het verschil tussen cola light en gewone cola.'Ideaal voor mensen die tijdens de feestdagen nog moeten werken of autorijden. 'Maar ook mensen die medicijnen gebruiken en daarom niet mogen drinken, weten me te vinden', zegt Dennis.In de champagne en wijn die Dennis verkoopt, zat aanvankelijk wel alcohol. 'Maar die is door verhitting verdampt waardoor er uiteindelijk maar 0,1 procent overblijft. En dan mag het volgens de wet alcoholvrij worden genoemd.' Een fles wijn in zijn webwinkel kost tussen de 5 en 15 euro.