Radio West presentatrice Debby Roukens genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Debby Roukens (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Presentatrice Debby Roukens, bekend van het radioprogramma Debby en haar Mannen op Radio West, is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award van de regio Zuid-Holland. De organisatoren van de awards willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en willen redacties aanmoedigen om vrouwen vaker zichtbaar te maken.





Roukens heeft een bewogen jaar achter de rug. Ze werd zelf landelijk nieuws nadat ze haar ontslag indiende omdat ze moeite had met de beloning van Omroep West-directeur Gerard Milo.







De lijst met 10 vrouwelijke rolmodellen is samengesteld door regionale journalisten en redacteuren. Er kan tot 22 januari 2017 door het publiek gestemd worden. De prijzen zijn een initiatief van sprekersbureau ZijSpreekt en Mediaplatform VIDM.Roukens heeft een bewogen jaar achter de rug. Ze werd zelf landelijk nieuws nadat ze haar ontslag indiende omdat ze moeite had met de beloning van Omroep West-directeur Gerard Milo.

