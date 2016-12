Slapen in het huis van Johannes Vermeer? Volgende zomer kan het in Delft

DELFT - Historisch verantwoord logeren in Delft? Vanaf volgend jaar kan het in het geboortehuis van meesterschilder Johannes Vermeer. Het pand aan de Voldersgracht waar hij de eerste tien jaar van zijn leven doorbracht wordt omgebouwd tot museum, horecagelegenheid en hotel. Net als in de 17de eeuw gaat de herberg 'De Vliegende Vos' heten.

'Het wordt eigenlijk meer een bed&breakfast', vertelt toekomstig herbergier Christiaan Baljé enthousiast aan Omroep West. 'Beneden komt de herberg aan de gracht. In het voorhuis is dan de herberg en in het achterhuis komt een museum. Dan kunnen mensen zien hoe het er vroeger uitzag, toen de vader van Vermeer hier een herberg en kunsthandel had.'Baljé was eerder al betrokken bij de start van het Vermeercentrum, verderop aan de Voldersgracht. 'Er heeft de afgelopen tien jaar een tandarts in gezeten. Toen die eruit ging, zijn we een plan gaan maken en hebben we het pand kunnen kopen,' aldus de herbergier in wording. Zelf gaat hij op de eerste etage van het pand wonen. Op zolder komen twee kamers voor toeristen.Het geboortehuis van de schilder werd de afgelopen twee maanden volledig gestript. Daarbij kwamen de originele plafonds weer tevoorschijn. Bakstenen en hout dat bij de verbouwing achter de gipsplaten werd gevonden, wordt binnen het pand hergebruikt.'We brengen het voor het eerst terug in de originele staat. In die geest wordt de herberg ook ingericht. Er komt een 17e-eeuwse menukaart met streekproducten. Denk aan brood, kaas en fruit. Als hoofdgerechten serveren we dan bijvoorbeeld stoof- en stamppot.'Het is de bedoeling dat de herberg in de zomer van 2017 opengaat.