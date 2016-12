Foto: AS Media

LEIDEN - Een botsing tussen een bestelbusje en een personenauto zorgde woensdagmiddag voor oponthoud op de Europaweg in Leiden. Het busje kwam op zijn kant terecht, de auto belandde in de berm.

Volgens omstanders is er een persoon naar het ziekenhuis vervoerd, meldt AS Media. Door onderzoek van de verkeerspolitie was de Europaweg enige tijd afgesloten.