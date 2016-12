DEN HAAG - In een koffiehuis aan de Hoefkade in Den Haag heeft woensdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon heeft daarbij verwondingen opgelopen, dat meldt de politie.

Volgens burgernet is de verdachte een blanke 55-jarige man met een donkerblauwe jas en een blauwe broek. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, de politie doet onderzoek naar het incident.