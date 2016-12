Katwijker Dirk Kuijt denkt nog niet aan stoppen

Dirk Kuijt na de bekerfinale Feyenoord - FC Utrecht in De Kuip. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijker Dirk Kuijt denkt nog niet aan stoppen met voetballen. Dat vertelt de aanvoerder van Feyenoord in een uitzending van FOX Sports. 'Ik voel me nog fit, dus ik zie mezelf volgend seizoen nog wel voetballen', stelt de 36-jarige Kuijt, die nog tot aan het einde van dit seizoen bij de koploper van de eredivisie onder contract staat.

Kuijt keerde vorig jaar terug bij Feyenoord, waarvoor hij tussen 2003 en 2006 ook al voetbalde. De 104-voudig international debuteerde voor FC Utrecht in het betaald voetbal en speelde ook voor Liverpool en Fenerbahçe.



Quick Boys



Van 1985 tot 1988 speelde Kuijt in de jeugd van Quick Boys. Daar werden de eerste stappen naar een uiteindelijk mooie voetbalcarrière gezet. De tribune van de Katwijkse amateurvereniging is vernoemd naar hem.



