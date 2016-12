ADO-speler Kanon in voorselectie Ivoorkust

Kanon komt voor Meijers (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - Wilfred Kanon is opnieuw opgenomen in de selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup. De verdediger van ADO Den Haag was er twee jaar geleden ook bij toen zijn landenploeg in Equatorial Guinea de titel veroverde.

Kanon maakt deel uit van de voorselectie van 24 spelers van de titelverdediger. De Franse bondscoach Michel Dussuyer gaat na een trainingskamp in Abu Dhabi nog één van die voetballers teleurstellen. Wilfried Bony en Salomon Kalou hebben ook een uitnodiging ontvangen.



Tegenstanders



De Afrika Cup gaat op 14 januari van start in Gabon en duurt tot 5 februari. Ivoorkust stuit in de groepsfase op Marokko, Togo en de Democratische Republiek Congo.



Door: Sportredactie